Mauro: "Vialli alla Juve o alla Samp". E l'omaggio di Zola all'Europeo della Nazionale

"Ha avuto tantissime offerte come allenatore, però mi disse: 'Se devo fare il tecnico, andrò solo alla Juve o alla Samp'. Però lui non era un allenatore, era più un presidente". Lo ha detto l'ex calciatore Massimo Mauro ricordando Gianluca Vialli dal palco del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica.
Spazio anche alle parole di Gianfranco Zola che ha ripercorso l'esperienza in Nazionale al fianco di Mancini. "Nelle squadre è importante saper gestire i momenti - ha racconta Zola -. Aver avuto due persone che si conoscessero così bene ha fatto la differenza e si vedeva. Abbiamo vinto un Europeo tipo lo scudetto della Samp: me lo ricordo bene, lo commentavo per una tv del Qatar. Era incredibile, si vedeva la forza di quella squadra. Non eravamo i più forti, però avevamo le idee chiare. E il merito è stato di Mancini e Vialli".