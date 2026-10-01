Mauro: "Vialli alla Juve o alla Samp". E l'omaggio di Zola all'Europeo della Nazionale

Spazio anche alle parole di Gianfranco Zola che ha ripercorso l'esperienza in Nazionale al fianco di Mancini. "Nelle squadre è importante saper gestire i momenti - ha racconta Zola -. Aver avuto due persone che si conoscessero così bene ha fatto la differenza e si vedeva. Abbiamo vinto un Europeo tipo lo scudetto della Samp: me lo ricordo bene, lo commentavo per una tv del Qatar. Era incredibile, si vedeva la forza di quella squadra. Non eravamo i più forti, però avevamo le idee chiare. E il merito è stato di Mancini e Vialli".