Portogallo, Cristiano Ronaldo rischia una maxi squalifica dopo la fuga dal ritiro

Intanto, la 'sua' maglia numero 7 ha già trovato un nuovo indossatore, l'ex milanista Leao, che la vestirà nella partita di Nations League contro la Danimarca, secondo quanto scrive il sito della Uefa. Avvicendamento che Marca ha sintetizzato in un titolo: "Il re é morto...". Nel Paese lo psicodramma scatenato dall'ammutinamento dell'attaccante ha raggiunto livelli tali che il primo ministro, Luis Montenegro, mercoledì sera ha parlato personalmente con il ct, secondo quanto riportato da diversi media locali. L'onda causata dal terremoto sta investendo anche i social: l'account Instagram ufficiale della nazionale portoghese é sceso sotto la soglia dei 25 milioni di follower, nel giro di poche ore ha persi oltre 400.000 e continua a scendere.