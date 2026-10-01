eSport, la federcalcio francese rinnova la partnership con Konami

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il rinnovo pluriennale della partnership con la Fédération Française de Football (FFF). Proseguendo la proficua collaborazione avviata nel 2022, KONAMI mantiene i diritti commerciali, di immagine e di promozione, conservando il titolo di “Partner ufficiale per i videogiochi di calcio della Nazionale Francese”.
Oltre all’accordo sui diritti di branding e sui diritti multimediali, la FFF continuerà a essere presente in una selezione di eventi eSports insieme ad altre federazioni nazionali affiliate.
Shinji Namekawa, presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato: “Siamo onorati di estendere la partnership con la Fédération Française de Football. Proseguire la nostra collaborazione con una federazione nazionale che vanta tifosi appassionati e devoti è per noi motivo di orgoglio, la ricca tradizione calcistica della Francia e il suo valore a livello mondiale rendono questa partnership estremamente prestigiosa. Mentre eFootball continua a crescere come piattaforma per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con la Fédération Française de Football e di trovare nuovi modi per avvicinare i tifosi a questo sport”.