eSport, la federcalcio francese rinnova la partnership con Konami

Shinji Namekawa, presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato: “Siamo onorati di estendere la partnership con la Fédération Française de Football. Proseguire la nostra collaborazione con una federazione nazionale che vanta tifosi appassionati e devoti è per noi motivo di orgoglio, la ricca tradizione calcistica della Francia e il suo valore a livello mondiale rendono questa partnership estremamente prestigiosa. Mentre eFootball continua a crescere come piattaforma per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con la Fédération Française de Football e di trovare nuovi modi per avvicinare i tifosi a questo sport”.