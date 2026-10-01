Francia-Italia, Mancini cambia ancora: tante prove, dubbi e ballottaggi per Parigi

In regia è stato provato Ricci, ma è molto probabile che il posto sia ancora di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì. Se sta bene il titolare è lui, visto che Mancini aveva deciso di schierarlo per le prime tre partite lasciandolo a riposo nell'ultima. La mezzala sinistra sarà uno tra Fagioli e Doumbia (con il primo favorito), provato oggi tra i titolari insieme al rientrante Barella, che al momento sembra in vantaggio sull'ex compagno Davide Frattesi, uno dei giocatori più in forma della rosa di Mancini.