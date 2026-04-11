Pio Esposito: "Dopo la Bosnia ero sotto terra, ma non smetterò di calciare i rigori"

Nove gol e sei assist in stagione con l'Inter, ma il giovane attaccante vuole migliorare ancora: "Faccio molta autocritica, penso sia positivo. Il salto è stato gigantesco e c'è esagerazione nei commenti. Io però non ho colpe: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Sono solo uno che dà il massimo tutti i giorni".