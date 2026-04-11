Il Milan per allontanare i fantasmi, la Juve per sorpassare il Como: è un sabato di fuoco con vista Champions

Prima, alle ore 18, toccherà al Milan: a San Siro arriverà l'Udinese di Runjaic, avversario sempre ostico per i rossoneri. Allegri, che non ha smentito un possibile approdo sulla panchina della Nazionale, ha tenuto alta la guardia: "I primi due giorni dopo Napoli sono stati duri, ma non dobbiamo essere condizionati da quello che è successo. Stiamo facendo un bel campionato e ci manca poco per conquistare il nostro obiettivo, la Champions".