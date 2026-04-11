Serie A

Il Milan per allontanare i fantasmi, la Juve per sorpassare il Como: è un sabato di fuoco con vista Champions

Spalletti, dopo il rinnovo, non ha alternative alla vittoria per restare attaccato all'Europa che conta. Allegri chiede unità ai rossoneri

11 Apr 2026 - 09:42

Due match di elevata importanza, che possono indirizzare la lotta Champions in maniera decisiva. Protagoniste Juventus e Milan che saranno impegnate in un sabato di fuoco.

La prima sfiderà alle 18 l'Atalanta a Bergamo, forte del rinnovo di Spalletti ma con un McKennie in meno in mezzo al campo, che vuol dire parecchio. A sostituire l'americano sarà uno Koopmeiners in un 4-3-3 che vedrà Cambiaso e Kalulu sulle fasce. Confermati Di Gregorio e David, quest'ultimo chiamato a lanciare segnali positivi in vista della prossima stagione. D'altronde il mercato bussa alla porta e il canadese ha intenzione di tenersi stretto un posto nella rosa bianconera.

Contro però ci sarà l'Atalanta dell'ex Palladino che ritrova Scamacca e spera di ripetere il successo in Coppa Italia (3-0) degli scorsi mesi. Sfida di vitale importanza per i bianconeri, che con una vittoria si porterebbero momentaneamente due punti sopra il Como, impegnato domenica contro l'Inter.

Prima, alle ore 18, toccherà al Milan: a San Siro arriverà l'Udinese di Runjaic, avversario sempre ostico per i rossoneri. Allegri, che non ha smentito un possibile approdo sulla panchina della Nazionale, ha tenuto alta la guardia: "I primi due giorni dopo Napoli sono stati duri, ma non dobbiamo essere condizionati da quello che è successo. Stiamo facendo un bel campionato e ci manca poco per conquistare il nostro obiettivo, la Champions".

I rossoneri sono obbligati a vincere per tenere lontane le inseguitrici e per provare a dare noia a quel Napoli che ha superato proprio i rossoneri nell'ultimo turno. Allegri cambia e punta sul 4-3-3: dentro Leao e Pulisic con Saelemaekers a comporre il trio offensivo. Fuori Tomori e Fofana in un San Siro che si preannuncia tutto esaurito.

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