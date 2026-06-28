Nazionale, Malagò al lavoro per dt e ct: Maldini in bilico, corsa a due Mancini-Conte

Prima il direttore tecnico, poi l'allenatore. Questo l'ordine degli obiettivi che si è dato Giovanni Malagò. Partiamo dal dt: la figura che ha in mente il nuovo presidente federale è un ex giocatore o allenatore importante, che abbia però anche esperienza a livello dirigenziale. Malagò proverà a convincere Paolo Maldini, ma l'ex bandiera rossonera per mettersi in gioco (anche ai tempi in cui era dirigente del Milan) ha sempre posto due condizioni: 1) Un ruolo concreto, non di semplice rappresentanza. 2) A un ruolo concreto deve corrispondere un ingaggio adeguato.