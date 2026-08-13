Firenze si veste di viola per il centenario della Fiorentina, accordo Comune-Club

Firenze si prepara a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Per l'occasione, Comune di Firenze e ACF Fiorentina hanno avviato una stretta collaborazione per costruire un calendario di iniziative che coinvolgerà alcuni dei luoghi simbolo della città. Illuminazioni e appuntamenti accompagneranno un anniversario che rappresenta un patrimonio di storia, identità e appartenenza per generazioni di fiorentine e fiorentini. Con una delibera approvata dalla Giunta, il Comune di Firenze affiancherà ACF Fiorentina nella realizzazione delle celebrazioni, mettendo a disposizione spazi e servizi e coinvolgendo le diverse direzioni dell'ente. L'obiettivo è contribuire alla riuscita di un appuntamento che non riguarda soltanto il mondo dello sport, ma che rappresenta un momento di festa e partecipazione per l'intera città. Le iniziative coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Firenze, insieme allo stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina e luogo simbolo della sua storia sportiva. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola. Saranno illuminati le porte storiche cittadine, la basilica di Santa Croce, la basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. Nel centro storico saranno inoltre esposte apposite vetrofanie, anche grazie alla collaborazione di Confesercenti e CNA Firenze, mentre il vessillo viola sventolerà in Borgo Ognissanti, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. Le iniziative vogliono trasformare il centenario in una grande occasione di partecipazione e condivisione, aperta a cittadini, tifosi e visitatori.