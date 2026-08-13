Firenze si veste di viola per il centenario della Fiorentina, accordo Comune-Club

13 Ago 2026 - 16:18
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Firenze si prepara a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Per l'occasione, Comune di Firenze e ACF Fiorentina hanno avviato una stretta collaborazione per costruire un calendario di iniziative che coinvolgerà alcuni dei luoghi simbolo della città. Illuminazioni e appuntamenti accompagneranno un anniversario che rappresenta un patrimonio di storia, identità e appartenenza per generazioni di fiorentine e fiorentini. Con una delibera approvata dalla Giunta, il Comune di Firenze affiancherà ACF Fiorentina nella realizzazione delle celebrazioni, mettendo a disposizione spazi e servizi e coinvolgendo le diverse direzioni dell'ente. L'obiettivo è contribuire alla riuscita di un appuntamento che non riguarda soltanto il mondo dello sport, ma che rappresenta un momento di festa e partecipazione per l'intera città. Le iniziative coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Firenze, insieme allo stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina e luogo simbolo della sua storia sportiva. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola. Saranno illuminati le porte storiche cittadine, la basilica di Santa Croce, la basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. Nel centro storico saranno inoltre esposte apposite vetrofanie, anche grazie alla collaborazione di Confesercenti e CNA Firenze, mentre il vessillo viola sventolerà in Borgo Ognissanti, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. Le iniziative vogliono trasformare il centenario in una grande occasione di partecipazione e condivisione, aperta a cittadini, tifosi e visitatori.

La collaborazione tra Comune e ACF Fiorentina accompagnerà le diverse fasi delle celebrazioni, nel segno di un legame che da un secolo unisce la squadra alla città. "Il centenario della Fiorentina è un anniversario che appartiene a tutta Firenze - spiega la sindaca Sara Funaro - La storia della società si intreccia profondamente con quella della nostra città e con quella di generazioni di fiorentine e fiorentini che hanno condiviso emozioni, passioni e momenti indimenticabili sotto il colore viola. Per questo abbiamo voluto essere al fianco della Fiorentina nel percorso di celebrazioni che accompagnerà questo importante anniversario. Sarà l'occasione per valorizzare una storia lunga un secolo, ma anche per guardare al futuro e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza, i valori e quel legame speciale che da cento anni unisce Firenze e la sua squadra. La Fiorentina - conclude -non è soltanto una squadra di calcio: è parte della storia, dell'identità e della memoria collettiva della nostra città. E il centenario ci ricorda quanto sia profondo e speciale questo legame".

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