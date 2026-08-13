Cagliari, Esposito non c'è: presentato un nuovo certificato medico per stress

Pisacane oggi in conferenza stampa non ha voluto commentare la situazione: "Il giocatore non c'è - ha detto - ma è un discorso che mi turba: preferisco parlare della partita". Le prime avvisaglie negli ultimi giorni di ritiro a Pontedilegno: il procuratore Mario Giuffredi aveva chiesto al Cagliari un adeguamento del contratto. Ma le parti non si erano accordate. Poi, secondo quanto era stato riferito in un comunicato del club del presidente Giulini, Esposito si era allontanato senza autorizzazione dal ritiro. Il procuratore, invece, aveva fornito una diversa versione. Quindi alla società era arrivato il primo certificato medico. Ora scaduto il primo, ne è arrivato un altro. Esposito è sul mercato: c'è l'interesse del Como e di altri club, ma ancora nulla di concreto.