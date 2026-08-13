Il Cagliari esordisce in Coppa Italia, Pisacane: "Con l'Arezzo si inizia a fare sul serio"

13 Ago 2026 - 17:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Si inizia a fare sul serio. Ci sono peso e responsabilità nel risultato. Vogliamo riprendere quel percorso che avevamo interrotto lo scorso anno in Coppa Italia, a Napoli. Siamo usciti agli ottavi senza demeritare, ora inizia una nuova storia". Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, presenta così la prima gara ufficiale della stagione, in programma domani alle 18.30 alla Unipol Domus, contro l'Arezzo. "La squadra ha fatto un precampionato di livello, adesso contano le risposte e i risultati - continua Pisacane -. Tutte le partite possono essere scivolose. L'Arezzo ha fame. L'insidia dipenderà soprattutto dalla nostra cura dei dettagli". Buone sensazioni dalla gara di sabato scorso con il Nizza: "Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo e anche offensivo, anche se è mancato il gol. Non solo il gol, ma anche l'ultimo passaggio e l'attacco degli spazi. Mendy, Trepy e Kingstone Mutandwa devono essere accompagnati nel loro percorso di crescita". Curiosità per i nuovi. E per il ritorno di Mina. "Maldini ci porta qualità e capacità di muoversi tra le linee. Può essere della partita. Carlos ha presenza e fisicità, sa muoversi bene in area di rigore. Nell'ultimo periodo a Nizza si è allenato con il preparatore atletico e stiamo lavorando per farlo arrivare nel modo migliore alla prima di campionato. Mina è arrivato il 7 agosto e sta facendo un percorso personalizzato per arrivare nella condizione più vicina a quella ideale già alla prima di campionato".

Ultimi video

03:12
13 SRV ARBITRI, QUANTE NOVITA' 13/8 SRV

Rivoluzione gialli, più potere agli arbitri e meno Var: domani l'esordio in Coppa Italia

01:21
DICH CUESTA PRE COPPA ITALIA DICH

Parma, Cuesta: "Con il Catania avremo l'approccio giusto"

02:04
Tutte le volte che Lukaku ha detto: "Da bambino tifavo…"

Tutte le volte che Lukaku ha detto: "Da bambino tifavo…"

02:04
Tutte le volte che Lukaku ha detto: "Da bambino tifavo…"

Tutte le volte che Lukaku ha detto: "Da bambino tifavo…"

01:02
In migliaia per Vlahovic al Besiktas: cosa vuol dire il "coro triplo" turco?

In migliaia per Vlahovic al Besiktas: cosa vuol dire il "coro triplo" turco?

01:02
In migliaia per Vlahovic al Besiktas: cosa vuol dire il "coro triplo" turco?

In migliaia per Vlahovic al Besiktas: cosa vuol dire il "coro triplo" turco?

00:24
13 DICH PISACANE SU ESPOSITO 14/08 DICH

Pisacane: "Esposito? Sono turbato, penso ai miei ragazzi"

02:35
ITW JURIC 1TO1 PRE AVELLINO COPPA ITALIA 13/08 SRV

Juric: “Monza salviamoci! Coppa Italia? A Nesta dico che…”

01:14

Fiorentina, Grosso: "Mi affido a Kean, Pellegrino ha caratteristiche importanti"

02:18
Turchia, terra di bomber

Turchia, terra di bomber

01:42
Milan, 10 giorni al via

Milan, 10 giorni al via

01:51
Douglas Luiz è rinato

Douglas Luiz è rinato

01:51
Frattesi saluta l'Inter

Frattesi saluta l'Inter

02:11
Inter, una marcia in più

Inter, una marcia in più

00:43
MCH ARRIVO CARDINALE MILAN 13/8 MCH OK

Milan, Cardinale ancora a Milanello in elicottero

03:12
13 SRV ARBITRI, QUANTE NOVITA' 13/8 SRV

Rivoluzione gialli, più potere agli arbitri e meno Var: domani l'esordio in Coppa Italia

I più visti di Calcio

Eduardo Camavinga, in uscita dal Real Madrid: costa molto, ma nel centrocampo dell'Inter e della Juventus sarebbe assolutamente devastante. 

Italiane, occhi aperti: l'Europa è piena di esuberi preziosi, ecco i migliori 20 e a chi servirebbero

DICH CESARI SU ANNO ZERO ARBITRI DICH

Cesari sull'anno zero degli arbitri: "Out gli attendisti, in i decisionisti"

Gimènez-Milan, saluti

Gimènez-Milan, saluti

MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

TG5 NOTTE CALCIOMERCATO SRV EDL OK EDL

Spence, colpaccio Inter. Ora Curtis Jones

MCH ARRIVO CARDINALE MILAN 13/8 MCH OK

Milan, Cardinale ancora a Milanello in elicottero

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Ronaldinho
19:21
L'annuncio del Ravenna: "Ronaldinho giocherà una partita per segnare ultimo gol in carriera"
17:28
Verona, lesione muscolotendinea per Frese
17:25
Il Cagliari esordisce in Coppa Italia, Pisacane: "Con l'Arezzo si inizia a fare sul serio"
17:06
Cagliari, Esposito non c'è: presentato un nuovo certificato medico per stress
16:18
Firenze si veste di viola per il centenario della Fiorentina, accordo Comune-Club