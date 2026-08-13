Il Cagliari esordisce in Coppa Italia, Pisacane: "Con l'Arezzo si inizia a fare sul serio"

"Si inizia a fare sul serio. Ci sono peso e responsabilità nel risultato. Vogliamo riprendere quel percorso che avevamo interrotto lo scorso anno in Coppa Italia, a Napoli. Siamo usciti agli ottavi senza demeritare, ora inizia una nuova storia". Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, presenta così la prima gara ufficiale della stagione, in programma domani alle 18.30 alla Unipol Domus, contro l'Arezzo. "La squadra ha fatto un precampionato di livello, adesso contano le risposte e i risultati - continua Pisacane -. Tutte le partite possono essere scivolose. L'Arezzo ha fame. L'insidia dipenderà soprattutto dalla nostra cura dei dettagli". Buone sensazioni dalla gara di sabato scorso con il Nizza: "Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo e anche offensivo, anche se è mancato il gol. Non solo il gol, ma anche l'ultimo passaggio e l'attacco degli spazi. Mendy, Trepy e Kingstone Mutandwa devono essere accompagnati nel loro percorso di crescita". Curiosità per i nuovi. E per il ritorno di Mina. "Maldini ci porta qualità e capacità di muoversi tra le linee. Può essere della partita. Carlos ha presenza e fisicità, sa muoversi bene in area di rigore. Nell'ultimo periodo a Nizza si è allenato con il preparatore atletico e stiamo lavorando per farlo arrivare nel modo migliore alla prima di campionato. Mina è arrivato il 7 agosto e sta facendo un percorso personalizzato per arrivare nella condizione più vicina a quella ideale già alla prima di campionato".