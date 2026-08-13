Sassuolo, Andrea Fabris è il nuovo direttore generale del club

“Inizio un nuovo percorso come Direttore Generale del Club. È un ritorno in un luogo che conosco bene, a cui sono profondamente legato e dove ho già avuto l’onore di lavorare.

Ringrazio di cuore la Famiglia Squinzi per la fiducia e per questa nuova opportunità. A Sassuolo abbiamo già costruito tanto insieme e ora vogliamo costruire ancora, con lavoro, umiltà e attaccamento a questi colori.

Cercherò di dare sempre il massimo per contribuire a quanto di eccezionale la proprietà e tutte le persone che hanno lavorato e lavorano per il Sassuolo hanno già realizzato”.