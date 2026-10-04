Figc, ecco i contropareri per Malagò: "Tesseramento non essenziale, non si può ribaltare l'elezione"

Come noto, i pareri dei giuristi (Scoca, Medugno, Coccia e Angeletti) chiamati dal Coni era completamente opposto: tesseramento ritenuto "requisito essenziale" per la candidatura ed "elezione del non tesserato ritenuta invalida". Meno di 48 ore e nella Giunta del Coni - oppure nel Consiglio Nazionale, in seconda battuta - si arriverà alla risposta tanto attesa. Con possibili ricordi al Collegio di Garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato come possibilità da non escludere. Il destino di Malagò come presidente della Figc, nel bene e nel male, è tutt'altro che scritto.