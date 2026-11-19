Allarme-infortuni rientrato nel Frosinone in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. Il tecnico Max Alvini ha riabbracciato Terzic, Calvani e Cichella che si erano fermati per problemi fisici tanto da dover rinunciare agli impegni con la Serbia e l'Under 21. Il trio ha recuperato e sarà a disposizione per l'attesa partita alla Scala del calcio. A questo punto saranno indisponibili i lungodegenti Grillistch e Raimondo, oltre allo squalificato Bracaglia. Molto importante il recupero di Terzic, rimasto l'unico terzino sinistro disponibile tenendo presente l'assenza di Bracaglia. Il serbo quindi dovrebbe giocare la sua seconda partita dall'inizio. Finora ha collezionato 5 presenze con 1 gol, tra l'altro decisivo, il definitivo 4-4 in casa dell'Atalanta. Al di là degli aspetti tattici, Terzic regalerebbe un pizzico d'esperienza in più in una partita difficilissima che si giocherà in uno stadio suggestivo come il "Meazza". Se invece Terzic non darà le giuste garanzie, Alvini dirotterebbe Oyono a sinistra con l'inserimento di Tchato a destra. Soluzione già adottata nel secondo tempo di Cagliari. Per il resto Alvini dovrebbe schierare la formazione-tipo anche se bisognerà tener presente l'incognita-nazionali. Il Frosinone ha avuto 11 giocatori fuori con le rispettive selezioni. "Noi come il Milan dobbiamo essere bravi a gestire la situazione dei nazionali - ha detto il tecnico - Comunque sia è una sfida che vai a giocare contro una grande squadra. Il Frosinone deve cercare di mettere in campo la nostra identità. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta".