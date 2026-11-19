"Con Allegri ho un rapporto speciale, abbiamo vinto uno scudetto e mi porto dietro tanti suoi insegnamenti: il Napoli non ha i punti che meriterebbe, vogliamo toglierci una bella soddisfazione": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, all'antivigilia della trasferta al Diego Armando Maradona. "Giocheremo in uno stadio infuocato, servirà personalità ed equilibrio per giocare una gara spavalda - continua in conferenza stampa - voglio vedere un passo in avanti nella personalità". Al Filadelfia ci sono ancora due giocatori da valutare: "Abbiamo gestito Belghali e Vlasic, li vedremo ancora durante i prossimi allenamenti - conclude Abate - mentre Fortini è recuperato, ma indietro di condizione. Pellegri? E' a disposizione, spero che la ruota giri a suo favore perché se lo merita dopo tutte le sofferenze che ha passato".