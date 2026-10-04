Mancini: "Credo in questo gruppo, le qualità non mancano. Formazione? Cambierò qualcosa"

In conferenza stampa, poi, Mancini ha sottolineato la forza dell'avversario: "Montella ha fatto un grande lavoro riportando la nazionale turca ai Mondiali e nella Lega A di Nations League. In questo momento, sta faticando un po' di più anche perché gli mancano diversi calciatori importanti. Non sarà una partita così scontata, la Turchia è un'ottima squadra, all'andata siamo stati bravi e domani dipenderà da noi. Non dobbiamo sottovalutare la Turchia solo perché ha perso col Belgio, l'errore che non dobbiamo fare è pensare che sia una sfida semplice".