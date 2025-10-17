Fifa, ecco il nuovo ranking: l'Italia sale al nono posto. Spagna sempre prima

L'Argentina ha scavalcato la Francia ed è seconda. La Germania torna nella top ten
La Spagna sempre in testa, l'Argentina scavalca la Francia e si piazza seconda e l'Italia guadagna una posizione salendo così al nono posto: sono le principali novità del ranking Fifa del mese di ottobre pubblicato oggi. Inghilterra un gradino sotto al podio, seguita dal Portogallo.
Per quanto riguarda l'Italia, i successi contro Estonia (3-1) e Israele (3-0) le permettono di scalare di una posizione, passando così dal decimo al nono posto con 1717,15 punti, precedendo la Germania. Esce dalla top 10 la Croazia del rossonero Modric, che perde due posizioni e si ritrova così undicesima. Da sottolineare i progressi di Ungheria (37esima, +4), Scozia (38esima, +5), Nigeria (41esima, +4) e Romania (47esima, +4).
Grandi passi avanti, invece, per le nazionali più piccole. Il Kosovo guadagna sette posizioni e sale all'84esimo posto. Da segnalare anche Niger (108esimo), Isole Faroe (127esime) e Lesotho (144esimo), che guadagnano nove posizioni. Dopo le ultime sconfitte nelle qualificazioni al Mondiale, perdono invece otto posizioni Grecia (48esima) e Svezia (40esima).
Il prossimo ranking Fifa verrà pubblicato il 21 novembre e servirà per determinare anche le teste di serie per i play-off mondiali, il cui sorteggio è in programma nella stessa giornata a Zurigo.