Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Classifica aggiornata

Fifa, ecco il nuovo ranking: l'Italia sale al nono posto. Spagna sempre prima

L'Argentina ha scavalcato la Francia ed è seconda. La Germania torna nella top ten

17 Ott 2025 - 16:26

La Spagna sempre in testa, l'Argentina scavalca la Francia e si piazza seconda e l'Italia guadagna una posizione salendo così al nono posto: sono le principali novità del ranking Fifa del mese di ottobre pubblicato oggi. Inghilterra un gradino sotto al podio, seguita dal Portogallo

Per quanto riguarda l'Italia, i successi contro Estonia (3-1) e Israele (3-0) le permettono di scalare di una posizione, passando così dal decimo al nono posto con 1717,15 punti, precedendo la Germania. Esce dalla top 10 la Croazia del rossonero Modric, che perde due posizioni e si ritrova così undicesima. Da sottolineare i progressi di Ungheria (37esima, +4), Scozia (38esima, +5), Nigeria (41esima, +4) e Romania (47esima, +4).

Grandi passi avanti, invece, per le nazionali più piccole. Il Kosovo guadagna sette posizioni e sale all'84esimo posto. Da segnalare anche Niger (108esimo), Isole Faroe (127esime) e Lesotho (144esimo), che guadagnano nove posizioni. Dopo le ultime sconfitte nelle qualificazioni al Mondiale, perdono invece otto posizioni Grecia (48esima) e Svezia (40esima).

Il prossimo ranking Fifa verrà pubblicato il 21 novembre e servirà per determinare anche le teste di serie per i play-off mondiali, il cui sorteggio è in programma nella stessa giornata a Zurigo.

Leggi anche

Italia, i playoff sono vicini: gli azzurri saranno testa di serie

italia
ranking fifa
playoff mondiale

Ultimi video

01:40
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Domani Torino-Napoli

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:40
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

I più visti di Nazionale

Donnarumma, riscatto da campione. Retegui va in doppia cifra in azzurro, Raspadori stecca

Ventura punge: "Ora celebriamo i Playoff, con me in panchina andarci era lesa maestà"

Gabriele Gravina

Gravina: "Fantasioso lo spostamento della Serie A per i playoff, ipotesi stage a febbraio"

Retegui è uno dei lasciti più importanti di Mancini anche dopo il trasferimento in Arabia

Donnarumma dice Italia e Milan: "Andremo al Mondiale, rossoneri da scudetto"

Probabili formazioni: Gattuso ripensa al 3-5-2, dubbio in mediana. Davanti Raspadori

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:10
Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"
16:02
Lecce, Maleh reintegrato nella rosa
15:49
Genoa, Vieira: "Meritavamo di più finora"
15:37
Mondiali 2026, Luka Doncic ambasciatore di Los Angeles
15:32
Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo dettare il ritmo col Bologna"