Italia ai Mondiali col brivido playoff? La storia è pronta a ripetersi da testa di serie

LA PREVISIONE SUGLI SPAREGGI

Ma come potrebbero essere gli spareggi? Guardando le classifiche attuali restano ancora in bilico le situazioni nel girone A (Germania, Irlanda del Nord e Slovacchia a pari punti), C (Danimarca e Scozia in testa, ma con i danesi che hanno un buon vantaggio per differenza reti), J (Macedonia prima con un punto in più del Belgio, ma i Diavoli Rossi hanno il calendario favorevole) e L (Croazia e Repubblica Ceca a 13, ma i primi favoriti dai prossimi incontri). Negli altri, invece, è cosa fatta per il primo posto (Svizzera-B, Francia-D, Spagna-E, Portogallo-F, Olanda-G, Austria-H, Norvegia-I e Inghilterra-K), con l'Italia che guarda a quelle che potrebbero essere le avversarie in semifinale.