Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, Juric: "Lazio squadra di grande qualità: sono veloci e pericolosi"

18 Ott 2025 - 14:18
© Getty Images

© Getty Images

"A Verona avevo lo stesso feeling. La provincia ha un amore incredibile per la squadra, ti fa sentire protetto. A Bergamo c'è solo Bergamo: lo percepisci, ti danno amore. C'è la sensazione della famiglia che ti fa sentire protetto, un territorio che ha un grande amore per la città e la squadra". Così Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita con la Lazio, dopo il venerdì di festa vissuto fuori dalla Curva Sud dello stadio: "La bella serata con cui ieri tutta Bergamo ha festeggiato il compleanno dell'Atalanta e l'Europa League ci darà una bella spinta", spiega il tecnico nerazzurro. Per la partita con la Lazio, Juric non è d'accordo che siano gli ospiti a soffrire più assenze: "Dipende da come la si vuole vendere. Da noi sono fuori Kolasinac, Bellanova e Kossounou, Scamacca è appena rientrato come Zalewski. Se la Lazio recupera giocatori in dubbio come Dia e Zaccagni, invece, è quasi al completo. Firmo per il pari? No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità: hanno anche tanta velocità e possono risultare pericolosi. Noi vogliamo giocarcela". Sui giocatori recuperati, Juric è prudente. "Scamacca deve ritrovare la condizione, cominciamo a introdurlo pian piano nelle partite concedendogli minuti o domani o mercoledì con lo Slavia Praga - chiude l'allenatore nerazzurro -. Scalvini e Zalewski, possono giocare anche dall'inizio, hanno fatto un buon percorso per recuperare. De Ketelaere prima dell'infortunio era molto intenso, voglio ritrovare quel Charles".

Ultimi video

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

00:43
DICH ALLEGRI LEAO

Allegri: "Leao va lasciato giocare, conta solo il campo"

00:59
DICH ALLEGRI DOPO TORINO

Allegri: "Non si deve essere contenti per il pari con la Juve ma arrabbiati"

01:57
DICH GILARDINO PRE VERONA DICH

Gilardino: "Col Verona squadra insidiosa. Noi siamo pronti"

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:27
Calciatore ospite aggredito da tifoso, società si 'auto punisce'
14:21
Firenze, la presentazione della nuova società di calcio Sales
14:18
Atalanta, Juric: "Lazio squadra di grande qualità: sono veloci e pericolosi"
13:00
Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"
12:46
Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio