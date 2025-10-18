Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Calciatore ospite aggredito da tifoso, società si 'auto punisce'

18 Ott 2025 - 15:27

Mercoledì sera, nel Ravennate, al termine della partita di Coppa Emilia di Seconda categoria tra Giovanili Santerno e Vita Granarolo un calciatore del Vita è stato aggredito e colpito con un pugno da uno spettatore seguace del Santerno padrone di casa: per quei fatti - con il giovane trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena - la società, come riporta il 'Corriere Romagna' , ha deciso, di fatto autopunendosi, di giocare le prossime gare interne a porte chiuse. La partita non aveva registrato tensioni particolari prima dell'episodio che la Giovanili Santerno ha condannato ,in un comunicato spiegando che quanto accaduto "non rientra assolutamente nei valori sportivi" ed esprimendo le proprie scuse alla società ospite e al calciatore coinvolto. Il direttore sportivo del Giovanili Santerno, ha spiegato che la decisione vuole "sottolineare l'importanza della sportività vera e la fermezza nel condannare episodi simili". Ieri sera la dirigenza della Giovanili Santerno ha incontrato la tifoseria per illustrare i motivi della scelta, riconoscendo che la misura penalizzerà i familiari e gli amici dei giocatori. La società sta inoltre valutando se mantenere la linea anche durante le partite in trasferta. 

Ultimi video

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

00:43
DICH ALLEGRI LEAO

Allegri: "Leao va lasciato giocare, conta solo il campo"

00:59
DICH ALLEGRI DOPO TORINO

Allegri: "Non si deve essere contenti per il pari con la Juve ma arrabbiati"

01:57
DICH GILARDINO PRE VERONA DICH

Gilardino: "Col Verona squadra insidiosa. Noi siamo pronti"

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:27
Calciatore ospite aggredito da tifoso, società si 'auto punisce'
14:21
Firenze, la presentazione della nuova società di calcio Sales
14:18
Atalanta, Juric: "Lazio squadra di grande qualità: sono veloci e pericolosi"
13:00
Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"
12:46
Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio