Al via Coppa Italia Primavera femminile

Dopo le prime giornate di campionato, torna protagonista il calcio giovanile femminile con l'inizio della Coppa Italia Primavera, competizione che coinvolge le formazioni Primavera dei club di Serie A Women. Dopo l'edizione sperimentale del maggio scorso, vinta dalla Juventus in finale sulla Fiorentina, quest'anno le 12 squadre sono state divise in tre gironi da quattro, con gare di sola andata. Al termine della prima fase, accederanno alle semifinali le prime classificate di ogni gruppo e la migliore seconda. Con alcune delle calciatrici impegnate nel Mondiale Under 17 in Marocco (oggi l'esordio contro il Costa Rica), la Coppa Italia Primavera Women offrirà la possibilità ad altri giovani talenti di mettersi in mostra. Nel girone A riflettori puntati sul debutto della Lazio, che ospiterà l'Inter in un match dal pronostico aperto: le biancocelesti, una delle formazioni provenienti dalla Primavera 2, proveranno a sorprendere, mentre le nerazzurre cercheranno di confermare la crescita vista nelle ultime uscite di campionato. Nel pomeriggio, spazio a Parma-Milan, con le emiliane pronte a sfruttare il fattore campo contro una squadra rossonera in netta ripresa. Sarà anche un test per valutare la profondità delle due rose, private di alcune giovani impegnate con l'Under 17.