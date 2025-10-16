Sicurezza Donnarumma: "L'Italia andrà al Mondiale, il Milan è da scudetto"

Italia al Mondiale e Milan da scudetto. Gigio Donnarumma ha le idee chiare su quello che accadrà nei prossimi mesi. Mesi fondamentali per la Nazionale e anche per la Serie A. Partendo dagli Azzurri. "La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi. Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff. La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà", ha detto alla Gazzetta.