Firenze, la presentazione della nuova società di calcio Sales

La nuova società di calcio Sales presenta domani, domenica 19 ottobre alle ore 16, a Firenze, in via Gioberti angolo via San Giovanni Bosco, le sue squadre alla città. Saranno presenti fra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro, il neo rieletto presidente della Toscana Eugenio Giani, l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente Coni regionale Simone Cardullo e il presidente Coni provinciale Gianni Taccetti. Dalla scuola calcio alla prima squadra saranno oltre 350 i giovani atleti che domenica pomeriggio si ritroveranno nello storico campo di via Gioberti. Nata il primo luglio scorso, dopo la separazione dalla Pallavolo con cui aveva costituito la Polisportiva Sales, la società ha un nuovo gruppo dirigente, un consiglio formato da 10 professionisti: Lapo Alessandri, Marco Agnoletti, Marina Bechi, Damiano Bugli, Daniele Del Cucina, Alessandro Greco, Silvia Innocenti, Giancarmine Malagnino, Duccio Micheli, Walter Nunziati. Alessio Giovannelli è stato confermato responsabile della scuola calcio così come Roberto Conti, direttore sportivo del settore giovanile e Giampiero Gregori direttore sportivo di Juniores e prima squadra. A supporto della nuova società anche uno sponsor in grado di garantire più investimenti, soprattutto nel settore tecnico, come la Banca di credito cooperativo di Pontassieve.