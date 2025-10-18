Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Firenze, la presentazione della nuova società di calcio Sales

18 Ott 2025 - 14:21

La nuova società di calcio Sales presenta domani, domenica 19 ottobre alle ore 16, a Firenze, in via Gioberti angolo via San Giovanni Bosco, le sue squadre alla città. Saranno presenti fra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro, il neo rieletto presidente della Toscana Eugenio Giani, l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente Coni regionale Simone Cardullo e il presidente Coni provinciale Gianni Taccetti. Dalla scuola calcio alla prima squadra saranno oltre 350 i giovani atleti che domenica pomeriggio si ritroveranno nello storico campo di via Gioberti. Nata il primo luglio scorso, dopo la separazione dalla Pallavolo con cui aveva costituito la Polisportiva Sales, la società ha un nuovo gruppo dirigente, un consiglio formato da 10 professionisti: Lapo Alessandri, Marco Agnoletti, Marina Bechi, Damiano Bugli, Daniele Del Cucina, Alessandro Greco, Silvia Innocenti, Giancarmine Malagnino, Duccio Micheli, Walter Nunziati. Alessio Giovannelli è stato confermato responsabile della scuola calcio così come Roberto Conti, direttore sportivo del settore giovanile e Giampiero Gregori direttore sportivo di Juniores e prima squadra. A supporto della nuova società anche uno sponsor in grado di garantire più investimenti, soprattutto nel settore tecnico, come la Banca di credito cooperativo di Pontassieve.

Ultimi video

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

00:43
DICH ALLEGRI LEAO

Allegri: "Leao va lasciato giocare, conta solo il campo"

00:59
DICH ALLEGRI DOPO TORINO

Allegri: "Non si deve essere contenti per il pari con la Juve ma arrabbiati"

01:57
DICH GILARDINO PRE VERONA DICH

Gilardino: "Col Verona squadra insidiosa. Noi siamo pronti"

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:27
Calciatore ospite aggredito da tifoso, società si 'auto punisce'
14:21
Firenze, la presentazione della nuova società di calcio Sales
14:18
Atalanta, Juric: "Lazio squadra di grande qualità: sono veloci e pericolosi"
13:00
Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"
12:46
Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio