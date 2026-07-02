Ad Ascoli nasce il club Toghe Bianconere a sostegno della squadra promossa in serie B

È nato ad Ascoli Piceno "Toghe Bianconere", il nuovo club a sostegno dell'Ascoli Calcio formato da un gruppo di avvocati accomunati dalla passione condivisa per i colori bianconeri La presentazione ufficiale si è tenuta stamattina, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L'iniziativa nasce da un'idea dell'Avvocato Giulio Natali, che ha saputo trasformare l'amore per la propria squadra del cuore in un progetto concreto di aggregazione, capace di unire la professione forense e la fede sportiva. La proposta ha immediatamente incontrato il favore e l'entusiasmo di numerosi colleghi del Foro, che hanno aderito con convinzione al progetto. Con la nascita delle Toghe Bianconere, Ascoli Piceno si aggiunge a una tradizione ormai consolidata nel panorama calcistico italiano, quella dei club di avvocati tifosi che affiancano la professione alla passione sportiva: dalle Toghe Blucerchiate di Genova alle Toghe Biancorosse di Perugia, fino al Club Toghe Rossoblu di Bologna, sono numerose le realtà forensi che negli anni hanno scelto di unire la professione legale al tifo per la propria squadra del cuore. Il club si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli avvocati tifosi dell'Ascoli, promuovendo momenti di incontro, iniziative di sostegno alla squadra e occasioni di condivisione tra colleghi, all'insegna dei valori dello sport e dell'appartenenza a un'unica grande comunità. Il club ha annunciato che donerà in kit bianconero ai neonati ascolani.