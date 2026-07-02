Sassuolo, il 5 agosto amichevole con il Celta Vigo

Oltre all'amichevole internazionale che giocherà in trasferta in Germania contro l'FC Augsburg, il Sassuolo di Alberto Aquilani sarà impegnato in un'altra gara di alto livello nella pre-season, questa volta contro il Celta Vigo. I neroverdi tornano ad affrontare i celesti dieci anni dopo il Trofeo Tim 2016, vinto proprio dalla squadra di Vigo: mercoledì 5 agosto sul campo dello Stadio Ricci di Sassuolo, il Sassuolo affronterà i galiziani alle ore 20. "Le informazioni relative alla biglietteria e alla richiesta di accrediti per assistere alla gara verranno fornite nei prossimi giorni", fa sapere la società emiliana in una nota.