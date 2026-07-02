Sassuolo, il 5 agosto amichevole con il Celta Vigo

02 Lug 2026 - 15:29
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Oltre all'amichevole internazionale che giocherà in trasferta in Germania contro l'FC Augsburg, il Sassuolo di Alberto Aquilani sarà impegnato in un'altra gara di alto livello nella pre-season, questa volta contro il Celta Vigo. I neroverdi tornano ad affrontare i celesti dieci anni dopo il Trofeo Tim 2016, vinto proprio dalla squadra di Vigo: mercoledì 5 agosto sul campo dello Stadio Ricci di Sassuolo, il Sassuolo affronterà i galiziani alle ore 20. "Le informazioni relative alla biglietteria e alla richiesta di accrediti per assistere alla gara verranno fornite nei prossimi giorni", fa sapere la società emiliana in una nota. 

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