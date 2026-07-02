Monza, Mauro Fattori nuovo responsabile del settore giovanile

AC Monza, in una nota, "comunica che Mauro Fattori ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile. Dopo aver maturato importanti esperienze come allenatore nel vivaio di Fc Aprilia Calcio e As Roma, responsabile tecnico dell'Fc Aprilia Calcio e responsabile del settore giovanile del Latina Calcio 1932, inizia un nuovo entusiasmante percorso a tinte biancorosse. La società ringrazia Francesco Panzerini per il lavoro svolto in questi anni e gli augura il meglio per il suo futuro professionale".