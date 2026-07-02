Monza, Mauro Fattori nuovo responsabile del settore giovanile

02 Lug 2026 - 12:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

AC Monza, in una nota, "comunica che Mauro Fattori ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile. Dopo aver maturato importanti esperienze come allenatore nel vivaio di Fc Aprilia Calcio e As Roma, responsabile tecnico dell'Fc Aprilia Calcio e responsabile del settore giovanile del Latina Calcio 1932, inizia un nuovo entusiasmante percorso a tinte biancorosse. La società ringrazia Francesco Panzerini per il lavoro svolto in questi anni e gli augura il meglio per il suo futuro professionale".

Ultimi video

02:10
È già Messi vs Mbappé

È già Messi vs Mbappé

00:26
MCH STATUETTA ALLEGRI NAPOLI MCH

A Napoli è pronta la statuetta di Allegri nel presepe

01:06
DICH MALAGO SU "SERIE A COLLABORATIVA" DICH

Malagò: "La Serie A porterà un progetto di supporto alla nazionale..."

00:34
DICH MALAGO "SERVE UNA SETTIMANA" DICH

Malagò: "Penso che nell'arco di una settimana possa essere tutto definito"

00:49
DICH MALAGO "PRIMA IL DT, POI IL CT" DICH

Malagò: "Non so se sono vicino ma ci sto lavorando molto, al direttore tecnico"

00:29
DICH MALAGO SUL NOME DEL DT DICH

Malagò: "La scelta del ct avverrà solo dopo aver chiuso il direttore tecnico""

01:40
DICH ULIVIERI SU NAZIONALE PER SITO 1/7 DICH

Ulivieri e la Nazionale: "Dobbiamo pensare in modo multietnico, come la Francia"

03:14
Callegari: "Mbappè merita un inchino. E su Olise..."

Callegari: "Mbappè merita un inchino. E su Olise..."

01:34
Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

01:48
Il Milan prende forma

Il Milan prende forma

01:29
Inter, tempo di addii

Inter, tempo di addii

01:56
Bastoni, anno nero

Bastoni, anno nero

02:09
Tutti pazzi per Mbappè

Tutti pazzi per Mbappè

01:26
Italia, Oriali c'è

Italia, Oriali c'è

02:06
L'Argentina e lo stregone

L'Argentina e lo stregone

02:10
È già Messi vs Mbappé

È già Messi vs Mbappé

I più visti di Calcio

Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

DICH MALAGO SUL NOME DEL DT DICH

Malagò: "La scelta del ct avverrà solo dopo aver chiuso il direttore tecnico""

DICH MALAGO "SERVE UNA SETTIMANA" DICH

Malagò: "Penso che nell'arco di una settimana possa essere tutto definito"

I tormenti di Vlahovic

I tormenti di Vlahovic: le offerte non ci sono

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:02
Monza, Mauro Fattori nuovo responsabile del settore giovanile
11:33
Nazionale, Buonfiglio critico: "Ritrovare valori e preparazione fisica, fatico a immaginarci ai Mondiali"
11:05
Antognoni: "Investire sui giovani è positivo, non sbagli quasi mai"
10:20
Inchiesta escort, non solo Bastoni: nelle chat spuntano nuovi nomi
08:50
Caso Bastoni, emergono nuove chat: "Per il dopo partita 3-4 a casa mia"