Inchiesta escort, non solo Bastoni: nelle chat spuntano nuovi nomi

La Repubblica pubblica nuove chat nell'ambito dell'inchiesta escort a Milano, dove è indagato tra gli altri anche Alessandro Bastoni (che ha negato tutto). Alessio Salamone, che faceva parte dell'agenzia Ma.De (i cui titolari sono ai domiciliari), nel marzo 2025 avrebbe scritto a B.K, calciatore di Serie A non indagato: "Ceni stasera con le vacche?". Risposta: "Sì ma quello munto voglio essere io". Il gradimento del giocatore per la ragazza avviene trambite un altro scambio di messaggi: "Però benissimo lei, una iena". E il pr risponde: "Nuovo acquisto dal mercato di gennaio".