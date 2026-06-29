Nazionale, tra Conte e Mancini l’unica certezza è… Lele Oriali

In tutta questa incertezza però un primo tassello sembra essere vicino, quello del ruolo del team manager, che salvo colpi di scena sarà come già successo in passato Lele Oriali. Il campione del mondo ’82 nelle ultime settimane ha avuto contatti sia con Conte, con cui ha lavorato 6 anni tra Nazionale (Euro 2016), Inter e Napoli (due scudetti), sia con Mancini, con cui ha lavorato in totale 9 anni vincendo 3 scudetti e l’Europeo 2021, e si è detto pronto a tornare in azzurro qualunque sia il nuovo ct.