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Nazionale, tra Conte e Mancini l’unica certezza è… Lele Oriali

L’ex team manager, che ha lavorato a stretto contatto con entrambi, è pronto a tornare in azzurro

29 Giu 2026 - 13:41
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Mentre in Usa, Messico e Canada gli altri Paesi si sfidano per la Coppa del Mondo, l’Italia resta a guardare, si lecca le ferite e programma la ripartenza. Il compito è affidato al nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, che in questi giorni sta provando a convincere Paolo Maldini a ricoprire il ruolo di dt (in alternativa si fanno i nomi di Ranieri, Costacurta, Albertini e infine Boniek) ed è chiamato a scegliere il nome del nuovo ct, che dovrà necessariamente riportare gli azzurri ai Mondiali dopo 16 anni di assenza.

Quella per la panchina dell’Italia sembra ormai essere diventata una corsa a due tra Antonio Conte e Roberto Mancini, anche perché le quotazioni del terzo incomodo, il ct pro tempore Silvio Baldini, sono rapidamente scese nello spazio di pochi giorni a ridosso della doppia amichevole contro Lussemburgo e Grecia e Simone Inzaghi risulta molto indietro nelle gerarchie. 

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Mancini era fino a pochi giorni fa il grande favorito, poi sono arrivate le perplessità di molti club di Serie A pronti a spingere per un altro ritorno, quello di Conte. Il ballottaggio è apertissimo. Per Malagò sono ore di riflessione, anche perché c'è da fare i conti con un budget limitato e con la scelta di un nuovo direttore tecnico che potrebbe incidere nella decisione finale.

In tutta questa incertezza però un primo tassello sembra essere vicino, quello del ruolo del team manager, che salvo colpi di scena sarà come già successo in passato Lele Oriali. Il campione del mondo ’82 nelle ultime settimane ha avuto contatti sia con Conte, con cui ha lavorato 6 anni tra Nazionale (Euro 2016), Inter e Napoli (due scudetti), sia con Mancini, con cui ha lavorato in totale 9 anni vincendo 3 scudetti e l’Europeo 2021, e si è detto pronto a tornare in azzurro qualunque sia il nuovo ct.

In attesa di conoscere i nomi dei nuovi dt e ct, l’unica certezza si chiama Lele Oriali e da lui l’Italia riparte. Non c'è fretta ma neanche troppo tempo a disposizione, perché a settembre la Nazionale torna in campo. Il futuro azzurro chiama, è il momento delle scelte definitive.

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