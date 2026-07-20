Contatto Italia-Guardiola: Maldini prova il colpaccio per la panchina della Nazionale

Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati ct della Nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
Naturalmente si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l'eventuale scelta relativo ad Andrea Pirlo che non metteva tutti d'accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. Guardiola invece risveglierebbe vecchi entusiasmi anche se l'operazione si preannuncia complicata e ricca di ostacoli. Sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista personale dato che Guardiola ha manifestato l'intenzione di prendersi una pausa. Non a caso l'ex centrocampista ha già detto di no a diverse (ricche) offerte.
Nella mattinata di lunedì Malagò si era espresso così sul prossimo ct della Nazionale: "Short list per il ct dell'Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non li dico. Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto".