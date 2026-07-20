Contatto Italia-Guardiola: Maldini prova il colpaccio per la panchina della Nazionale

Nella mattinata di lunedì Malagò si era espresso così sul prossimo ct della Nazionale: "Short list per il ct dell'Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non li dico. Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto".