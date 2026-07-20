Foggia Calcio, dopo 14 mesi revocata l'amministrazione giudiziaria

"Siamo ovviamente soddisfatti del provvedimento, anche perché sono stati accolti tutti i rilievi che ho analiticamente illustrato nel corso dell'ultima udienza a Bari - ha detto il legale del club, l'avvocato Roberto de Rossi - Il tema è strettamente giuridico, perché l'amministrazione giudiziaria costituisce una misura necessariamente temporanea, funzionale al recupero alla legalità dell'impresa e destinata a permanere soltanto sino a quando risultino attuali le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione, attualità che non sussisteva, a mio parere poi condiviso dal Tribunale di Bari, per il Foggia Calcio. Non sussistevano, sostanzialmente, i presupposti per un'ulteriore proroga dell'amministrazione giudiziaria".