Guardiola e quella Champions dedicata a Maldini

Da dove nasce la stima di Pep Guardiola per Paolo Maldini? Il 27 maggio 2009, il Barcellona vince la Champions League a Roma. Per l’allora 38enne è il primo successo internazionale della sua carriera da allenatore. Nel post-partita dell’Olimpico, Guardiola dedica la vittoria a nome del Barcellona proprio a Maldini, tre giorni prima fischiato da un gruppo di ultras della Curva Sud alla fine della sua ultima partita a San Siro con il Milan. Guardiola definisce Maldini “un esempio, il più forte in assoluto degli ultimi 20 anni”.