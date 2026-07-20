Guardiola e quella Champions dedicata a Maldini

Nel 2009 l'allora tecnico del Barcellona rivolese un pensiero al capitano del Milan: "Un esempio, il più forte degli ultimi vent'anni"

20 Lug 2026 - 16:23
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Da dove nasce la stima di Pep Guardiola per Paolo Maldini? Il 27 maggio 2009, il Barcellona vince la Champions League a Roma. Per l’allora 38enne è il primo successo internazionale della sua carriera da allenatore. Nel post-partita dell’Olimpico, Guardiola dedica la vittoria a nome del Barcellona proprio a Maldini, tre giorni prima fischiato da un gruppo di ultras della Curva Sud alla fine della sua ultima partita a San Siro con il Milan. Guardiola definisce Maldini “un esempio, il più forte in assoluto degli ultimi 20 anni”.

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