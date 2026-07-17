Nuovo ct Italia: Pirlo in pole, Mancini insegue. E Guardiola si sfila: "Allenare non mi manca"

Chiusura che riporta la nazionale verso obiettivi molto più concreti: Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il "Maestro" chiaramente in pole nelle ultime ore. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Una stima calcistica e umana che parte da lontano, dai giorni condivisi in campo col difensore e dalla volontà mai tramutata in realtà di portarlo sulla panchina del Milan quando entrambi erano dirigenti rossoneri.