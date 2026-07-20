NAZIONALE

Malagò: "Mancini o Pirlo ct? Possono esserci altri nomi, nessuno scontro"

Il presidente della Figc non si sbilancia ancora: "Tutti dobbiamo essere d'accordo"

20 Lug 2026 - 12:58
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"Short list per il ct dell'Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non li dico". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò a proposito della scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale, dopo la nomina di Maldini e Leonardo. "Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto - ha assicurato a Sky - Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. Come mai ci ho messo due settimane? Perché sono due persone serie, da subito molto interessate, ma che altrettanto da subito hanno voluto conoscere il dettaglio del loro ruolo, di cosa avessi in mente; di chi lavora e lavorerebbe con loro".

"Hanno anche fatto un blitz a Coverciano, hanno scattato una fotografia del centro. In queste due settimane ho fatto sei-otto videoconferenze, dove abbiamo parlato di ogni cosa. E quella di cui abbiamo parlato meno - vi assicuro - è quella economica-contrattuale. Questo avvalora la loro serietà. In questo ambito abbiamo declinato in ogni modo il concetto di condivisione totale delle varie scelte, dove quella apicale è proprio quella del ct, ma non c'è solo quella. Ci sono tante altre figure fondamentali", ha agigunto.

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