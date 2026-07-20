Gattuso: "Lazio con spirito e voglia, avanti su questa strada"

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero una buona settimana. Sapevamo di poter fare un po' di fatica ma abbiamo fatto cose buone. Chapeau per come si sono comportati. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose ma spirito, mentalità e voglia ci sono state". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club dopo il test con la Primavera. "Se rivediamo la scorsa stagione, i tanti meriti sono dell'allenatore e dei giocatori. Per tutto quello che è successo, ambiente, infortuni, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta. Me l'aspettavo, sapevo di trovare un gruppo che ha voglia di lavorare e che sta bene insieme - ha proseguito Gattuso -. È normale che su tanti aspetti ci sia da migliorare, ma c'è una buona mentalità".