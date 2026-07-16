Pirlo nuovo ct, la scelta che divide già: tifosi e commentatori scettici, Serie A contraria

Anche qui, il giornalista chiarisce che non ci sia alcun astio personale contro l'attuale tecnico del Dubai United: "Per carità, non c’è niente contro Andrea: è stato un campione sublime, è una persona garbata. Abbiamo avuto ammirazione totale per quanto ci ha mostrato in campo, abbiamo ovviamente rispetto per quello che ha fatto e che ha provato a fare una volta smesso di giocare. Però...Però il suo percorso in panchina finora non è stato entusiasmante".