Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
UNDER 21

Camarda vola basso: "Nel calcio non sono nessuno. Predestinato? Mai pensato"

L'attaccante azzurro: "Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto"

09 Ott 2025 - 17:31

Francesco Camarda ha parlato dal ritiro dell'Under 21 alla vigilia della sfida contro la Svezia tenendo un profilo basso e i piedi ben saldi a terra. "Sono venuto qui per dare il massimo, per cogliere l'opportunità - ha spiegato l'attaccante classe 2008 -. Ho belle sensazioni, siamo un bel gruppo e ci piace stare insieme, in campo abbiamo qualità, fuori ci divertiamo con poco. Se ci crediamo tutti insieme possiamo arrivare veramente in alto". "Nella scorsa convocazione non sono potuto venire qui, è successo quel che è successo - ha aggiunto -. Nel calcio c'è sempre una seconda possibilità".

"Predestinato? Sinceramente non l'ho mai pensato. Vivo sempre sul presente, giorno per giorno. Nel club come in Nazionale, cerco di migliorarmi e di fare meglio possibile - ha continuato la punta -. Non sono io a dover dire che sono un predestinato. Cerco di isolarmi il più possibile da tutto". "Non sono nessuno nel calcio. Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto - ha aggiunto ribadendo il concetto e puntando lo sguardo avanti -. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. Dire a che punto sono arrivato... Non sarei sincero, ho 17 anni. È solo l'inizio, non ho fatto niente. Partita dopo partita voglio migliorarmi sempre di più". "Ibrahimovic? Avevo dieci anni, era un giocatore di livello Mondiale. Lo stimavo e lo stimo tutt'ora, è qualcuno da cui prendere spunto per la mia carriera", ha aggiunto parlando di Zlatan. 

Leggi anche

Primo gol in Serie A per Camarda: "Emozione bellissima, lo dedico a Florenzi"

"Vivo questa situazione con serenità e cerco in ogni modo e in ogni occasione di divertirmi - ha proseguito Camarda -. Sono un giocatore che si abitua ai ritmi in poco tempo, in passato questo mi ha aiutato a raggiungere i ritmi di compagni più grandi. Fisicamente credo di essere al livello dei compagni che sono qui. La questione fisica oramai è un concetto a cui non do più peso. Tanto fa la mentalità". "Il primo gol in Serie A? Da quando inizi a giocare sogni e vuoi dei momenti come questi - ha spiegato il giovane attaccante -. Il primo gol, l'esordio, sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino. Diciamo che averlo raggiunto mi dà grande soddisfazione e motivazione". "È un punto di partenza e sono sempre più motivato ad arrivare più in alto possibile. Sono qui in Nazionale e penso a questo - ha continuato -. Voglio portare i miei compagni ai tre punti".

La prima gioia in Serie A di Francesco Camarda

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

nazionale
u21
camarda

Ultimi video

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:49
DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

01:03
DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

01:54
DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

01:37
Lautaro riposa meno

Lautaro riposa meno

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

I più visti di Nazionale

DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

Un 'nuovo Retegui' per l'Italia, Gattuso prova a soffiarlo alla Germania: "Se mi chiama..."

Gattuso: "Clima difficile contro Israele, Chiesa non si sente ancora al 100%"

Soulé snobbato dall'Argentina. L'agente avverte: "Può essere convocato dall'Italia"

Italia-Israele, allerta sicurezza a Udine: c’è timore per le proteste pro-Pal

Tresoldi tra ambizioni e futuro: "Nazionale? Non ho ancora scelto. Il Milan un grande sogno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:04
Al-Khelaifi: "Mondiali d'inverno? Non avere paura del cambiamento"
18:16
Under 21, Baldini: "I miei giovani sono già adulti"
18:02
Serie A, Pulisic miglior giocatore mese di settembre
17:48
Esordio ok per Cannavaro, Uzbekistan batte Kuwait 2-0 in amichevole
17:37
Al-Khelaifi: "Troppi conflitti nel mondo, nel calcio non servono'