Camarda vola basso: "Nel calcio non sono nessuno. Predestinato? Mai pensato"

"Predestinato? Sinceramente non l'ho mai pensato. Vivo sempre sul presente, giorno per giorno. Nel club come in Nazionale, cerco di migliorarmi e di fare meglio possibile - ha continuato la punta -. Non sono io a dover dire che sono un predestinato. Cerco di isolarmi il più possibile da tutto". "Non sono nessuno nel calcio. Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto - ha aggiunto ribadendo il concetto e puntando lo sguardo avanti -. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. Dire a che punto sono arrivato... Non sarei sincero, ho 17 anni. È solo l'inizio, non ho fatto niente. Partita dopo partita voglio migliorarmi sempre di più". "Ibrahimovic? Avevo dieci anni, era un giocatore di livello Mondiale. Lo stimavo e lo stimo tutt'ora, è qualcuno da cui prendere spunto per la mia carriera", ha aggiunto parlando di Zlatan.