LA DEDICA

Lecce, primo gol in Serie A per Camarda: "Emozione bellissima, lo dedico a Florenzi"

L'attaccante classe 2008 si è sbloccato nel massimo campionato firmando il pareggio contro il Bologna

28 Set 2025 - 20:31
Un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo in pieno recupero. Questo è il modo scelto da Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce, per trovare la prima rete in Serie A. Incontenibile la gioia del giovane centravanti che ha permesso ai salentini con la sua rete di pareggiare 2-2 contro il Bologna: "Un'emozione bellissima - ha raccontato nel postpartita -. È il primo gol e sono contento sia pesato per conquistare il punto. Ci stiamo impegnando per migliorare la classifica".

La dedica è speciale, ma non banale: "Questo gol lo dedico a Florenzi. Gli avevo fatto una promessa".

