Conte verso la Nazionale, De Laurentiis pensa al sostituto: da Motta a De Rossi, ecco i candidati

De Laurentiis, che era riuscito a convincerlo a restare l'anno scorso, sapeva già in partenza che la possibilità di dover cambiare allenatore alla fine di questa stagione era tutt'altro che remota. I nomi in testa li ha ben chiari. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c'è la voglia di rilanciare Thiago Motta, per esempio. Aveva già pensato a lui quando era al Bologna ma il brasiliano è poi andato alla Juventus, bloccando di fatto una carriera che sembrava destinata a prendere il volo. Ora è libero e con una voglia matta di far vedere che le sue idee sono tutt'altro che morte. C'è lui nei pensieri di ADL, che ha anche sempre stimato, e non è un mistero, Vincenzo Italiano, uno degli allenatori più in voga degli ultimi anni. In lizza c'è anche Fabio Grosso, artefice di due ottime stagioni al Sassuolo. Senza dimenticare un altro tecnico molto apprezzato dal presidente del Napoli: Daniele De Rossi. Il dopo Conte, insomma, è improntato alla ricerca di un calcio proattivo e divertente. Il presidente è già al lavoro, a meno di colpi di scena e di un altro colpo da maestro che convinca l'attuale allenatore a restare a Fuorigrotta. E' già successo.