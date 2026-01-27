Nasce Empoli Academy Special: il calcio come spazio di inclusione per giovani con disabilità

"Era da tempo che pensavo a un progetto così, cercando di capire come renderlo davvero fattibile – racconta l’Amministratore Delegato e Vice Presidente di Empoli FC Rebecca Corsi –. Ricordo benissimo, alla fine di un camp estivo, una letterina scritta da un bambino. Poche righe, parole semplici, ma capaci di accendere qualcosa che non potevamo più ignorare. Quella è stata la scintilla che ha messo tutto in moto. Da lì, passo dopo passo, l’idea che avevamo in mente da tempo è maturata, fino a diventare un progetto concreto. Vogliamo che lo Special Camp non sia solo un’esperienza estiva, ma un percorso stabile e continuo, pensato per tutte quelle bambine e quei bambini che vogliono semplicemente divertirsi su un campo da calcio. Aprire le porte del nostro Centro Sportivo di Monteboro è stata una scelta naturale, perché crediamo che lo sport sia inclusione, educazione e condivisione. Con questo progetto vogliamo offrire ai ragazzi e alle loro famiglie non solo un’attività sportiva, ma uno spazio di relazione, crescita e serenità".