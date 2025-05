Napoli, Conte: "Grandi club abituati a vincere, la squadra sa che si fa la storia"

Preoccupazione o tensione?

"Non è una partita normale perché si sta arrivando alla fine della stagione e abbiamo la fortuna di giocare per qualcosa di importante. Tutti arrivano la fine, ma bisogna vedere come. Non è un finale di stagione normale, ma all'insegna di un obiettivo che all'inizio non era nelle nostre menti. Abbiamo riportato il Napoli in Champions togliendo un posto a squadre che ci avevano distanziato di minimo 15 punti l'anno scorso. Quell'obiettivo l'abbiamo raggiunto, poi siamo riusciti a dare fastidio. Ora bisogna capire quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine. Sono pressioni e stress che ci siamo meritati. Solo chi non si è mai giocato niente può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo e passionale. Preoccupazione? Non la chiamerei così. C'è l'incognito. Si prepara tutto nella miglior maniera possibile, poi però c'è il campo e l'imponderabilità della situazione come è successo col Genoa"