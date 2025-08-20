Logo SportMediaset
Calcio

Record presenze per brasiliano Fabio, superato Shilton

20 Ago 2025 - 10:01
© IPA

© IPA

Il portiere del Fluminense, Fabio, ha stabilito il nuovo record di presenze nel calcio maschile, disputando la sua la partita ufficiale numero 1391. Il 44enne brasiliano ha superato così il primato detenuto dall'inglese Peter Shilton (eguagliato sabato scorso), nella vittoria per 2-0 contro l'América de Cali al Maracanã di Rio de Janeiro, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Secondo Fluminense e i media brasiliani, Fabio è ora il giocatore con più presenze nella storia del calcio, anche se né la FIFA né la confederazione sudamericana CONMEBOL hanno ancora ratificato il record. "A volte non ci rendiamo conto dell'importanza di un traguardo così significativo, che resisteva da tanti anni", le parole del portiere, che ha festeggiato la serata con un altro 'clean sheet' e una targa commemorativa. "Nessuno gioca così tante partite senza un livello di professionalità come il suo", ha commentato l'allenatore del Fluminense, Renato Gaúcho. "Continuerà sicuramente a giocare ancora a lungo. Sarà difficile che qualcuno possa superare il suo record". Campione della Copa Libertadores nel 2023 e semifinalista al Mondiale per club negli Stati Uniti quest'estate, Fábio ha disputato 976 partite con il Cruzeiro (2005-2022), dopo le 30 con l'União Bandeirante e le 150 con il Vasco da Gama. Quella contro l'América de Cali è stata la sua 235esima presenza con il Fluminense. Fábio ha iniziato la carriera nel 1997, lo stesso anno in cui Shilton si ritirava. L'ex portiere inglese considera il suo totale a 1387 presenze, mentre il Guinness World Records lo accredita a quota 1390.

