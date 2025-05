Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter

Il jolly è stato giocato. La possibilità per il Napoli di Conte di permettersi un pareggio nella corsa al tricolore si è palesata a cinque minuti dalla fine della terzultima giornata contro un Genoa giovane e coraggioso, capace di strappare il 2-2 nella bolgia del Maradona quando la festa stava per iniziare. Con questo pareggio gli azzurri restano in testa alla classifica e artefici del proprio destino, ma quel +1 sull'Inter andrà difeso a suon di vittorie - salvo risultati favorevoli su altri campi - prima al Tardini contro il Parma e poi di nuovo al Maradona contro il Cagliari. Mezzi passi falsi non sono più possibili per una squadra sembrata tanto carica quanto stanca nel finale.