Udinese, Zaniolo può essere titolare contro il Lecce

Visto che l'unico nuovo acquisto di gennaio, Mlacic, non è ancora disponibile, e che Lovric, Palma, Goglichidze e Rui Modesto sono stati ceduti, le opzioni in panchina sono ridotte al minimo: la rosa per la seconda parte di stagione è di 24 giocatori, di cui ben 4 portieri. Verso Lecce, in attesa di capire se anche Sava sarà ceduto, si partirà con soli 16 giocatori di movimento.