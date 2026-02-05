Sammarco prova a prendersi il Verona: "Io mister ad interim? Non mi importa, penso al Pisa"
Il Verona si avvicina alla sfida col Pisa di venerdì sera con un nuovo allenatore in panchina: si tratta di Paolo Sammarco, tecnico della Primavera promosso temporaneamente fra i grandi dopo l'esonero di Paolo Zanetti. "Non mi sono soffermato sull'incarico ad interim, il mio primo obiettivo è la partita di domani. Sedere su una panchina di Serie A è un privilegio perché ci sono solo 20 allenatori in questo campionato, è un'emozione".
Testa al Pisa: "In questi tre giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo su questa gara. Servirà praticità, non devi subire e fare più gol degli altri. Il primo giorno non è stato facile con la squadra, che arrivava da una brutta prestazione e dal cambio allenatore. I ragazzi però mi hanno dato grande disponibilità, ho visto una grinta importante".
Possibile chance per il nuovo attaccante Bowie, almeno dalla panchina: "Giocatore importante, stiamo valutando se farlo partire dall'inizio". Recuperato Akpa Akpro, non Bella-Kotchap e Belghali. In porta, invece, pronto il rientro di Montipò: "Perilli ha fatto bene, ma Lorenzo è il titolare di questa squadra".