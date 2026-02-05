Sammarco prova a prendersi il Verona: "Io mister ad interim? Non mi importa, penso al Pisa"

Il Verona si avvicina alla sfida col Pisa di venerdì sera con un nuovo allenatore in panchina: si tratta di Paolo Sammarco, tecnico della Primavera promosso temporaneamente fra i grandi dopo l'esonero di Paolo Zanetti. "Non mi sono soffermato sull'incarico ad interim, il mio primo obiettivo è la partita di domani. Sedere su una panchina di Serie A è un privilegio perché ci sono solo 20 allenatori in questo campionato, è un'emozione".