Cagliari, per la trasferta contro la Roma nuova chance a Rodriguez

Una sostituzione obbligata per il mister: Rodriguez, fuori da tre partite, prenderà il posto di Luperto, ceduto alla Cremonese nell'ultima giornata di calciomercato. A parte questa eccezione il tecnico sembra pronto a confermare l'undici mandato in campo nelle gare vinte con Juventus, Fiorentina e Verona. E quindi la formazione è praticamente fatta: Zé Pedro, Mina e Rodriguez dietro, Palestra e Obert (che però spesso retrocede nella linea difensiva) sulle fasce. Centrocampo con Mazzitelli, Adopo e Gaetano ormai play davanti alla retroguardia. Davanti inevitabile conferma per Kilicsoy, affiancato da Esposito. Rispetto alla gara con il Verona non cambieranno (a parte Rodriguez) gli uomini, ma l'atteggiamento: potrebbe essere un Cagliari più simile a quello visto con Juventus e Fiorentina.