Supercoppa italiana, il Napoli precisa: "Giocheremo, il rinvio era solo una proposta"

Il Napoli ha confermato che avrebbe voluto posticipare la sfida con la Juve per la Supercoppa italiana, ma ha anche ribadito che scenderà regolarmente in campo mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. . "Risponde al vero il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta", si legge in una nota del club azzurro.