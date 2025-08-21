Jankto dice addio al calcio a 29 anni: "Grazie a tutti"

Oltre alle difficoltà fisiche, Jankto ha sottolineato come la scelta sia stata dettata anche da motivi personali: “In ogni caso, la ragione principale è stata mio figlio, che non ho visto per molti mesi e con cui ho voluto stare vicino a Praga. Ho voluto cambiare la mia vita perché abbiamo una sola famiglia. Per questo ho deciso di restare a Praga e di dedicare tutte le mie esperienze ai bambini, incluso mio figlio. Grazie mille a tutti!”



Jankto in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Sampdoria e Cagliari.