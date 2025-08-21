Juventus, Giorgio Armani disegna nuovo guardaroba formale

Giorgio Armani firmerà il guardaroba formale della Juventus. La partnership prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani, pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027. Una "collaborazione che unisce due eccellenze italiane accomunate dalla stessa visione d'innovazione, creatività e rigore", si legge nel comunicato del club bianconero, "i look studiati per i due momenti principali della stagione - competizioni nazionali ed europee - esprimono l'equilibrio tra ricercatezza sartoriale e comfort contemporaneo, con linee fluide, cura dei dettagli, materiali pregiati e una palette centrata sull'iconico blu notte, distintivo dello stile Armani. Il guardaroba si compone di completi con overshirt con collo a camicia in crêpe, e in cashmere idrorepellente per la stagione più fredda, pantaloni morbidi, t-shirt, polo e dolcevita in lana leggera. Per gli appuntamenti europei, i completi hanno giacche totalmente decostruite e pantaloni dalla linea morbida, da indossare con polo e t-shirt in viscosa. Un abito più elegante, color blu notte, creato per i momenti di rappresentanza e le occasioni speciali, è abbinato a camicia bianca e cravatta con logo jacquard. Completano i look accessori coordinati e soprabito in tessuto tecnico".