Napoli, Simeone non teme la concorrenza: "Conta solo farsi trovare pronti"

Il Chlito in conferenza alla vigilia della sfida di Champions coi Rangers: "Ovviamente quando non gioco godo di questa squadra, dobbiamo continuare così"

Nella sala conferenze di Castel Volturno alla vigilia della sfida del Napoli contro i Rangers di fianco a Luciano Spalletti c'è Giovanni Simeone, che dopo aver sognato per una vita di giocare la Champions League ora si gode ogni momento: "Io mi preparo sempre con grande forza, con la mia meditazione, la visualizzazione, io scrivo sempre tutte le partite, ho un mio piccolo libretto dove scrivo delle partite, così mi concentro, le preparo così - ha raccontato l'attaccante argentino, che non sa ancora se serà giocherà dal 1' contro gli scozzesi - l'importante è farsi trovare pronti, da titolare o giocando 5-10 minuti, dal primo giorno l'ho detto che darò il massimo".

"Ovviamente quando non gioco godo di questa squadra - ha aggiunto il Cholito - Tutta la squadra sta facendo bene, dobbiamo continuare così è importante dimostrare ad ogni partita e confermare quello che stiamo facendo".

Con la qualificazione già in tasca, le domande sulla partita del Maradona sono poche, anche se all'andata gli azzurri faticarono parecchio per ottenere i tre punti: "Sì, fu difficile, sbagliando poi il rigore, loro hanno cercato sempre di essere aggressivi sul nostro possesso, non so se è stata la più difficile ma è stata una delle gare più complicate per la loro aggressività, ovviamente dovremo stare attenti a questo gioco e sappiamo molto bene che è una squadra difficile da affrontare e ci prepareremo al massimo".

Lo sguardo corre già agli ottavi di finale, dove se l'Atletico dovesse riuscire nell'impresa di qualificarsi Simeone potrebbe trovarsi ad affrontare suo padre: "Sarebbe molto bello sfidare una squadra forte, la verità è che manca tanto, l'Atletico deve fare molto bene per passare e anche noi dobbiamo concentrarci su domani. Sono cose che non si possono mai sapere, mi concentro sul presente, sui minuti che avrò, poi più avanti saremo pronti per dare il massimo".

Tra Simeone e Napoli è stato amore a prima vista e l'attaccante ex Verona ha parlato anche di questo: "Sono contento, dal primo giorno qui, anzi già da quando si parlava, ho ricevuto tantissimi messaggi ed avevo capito che essere del Napoli era una cosa unica, poi qui ho capito la passione che hanno e soprattutto per un argentino, dimostra che vivono per questo. Mi sento parte di questa passione, perciò è reciproco l'affetto, al di là del calcio mi trovo benissimo, quando c'è sole e mare uno sta sempre bene e sono un uomo di mare, quando apro le finestre di casa e vedo quel paesaggio mi sento bene. Uno deve sempre cercare la pace dentro il caos del traffico".

Infine una battuta sul Mondiale visto che con i suoi gol a Napoli si è guadagnato l'inserimento nella lista dei 40 pre-convocati dell'Argentina: "Sì, sono contento per questa convocazione, è speciale, conferma quello che ho sempre creduto ed ora che sono nei 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto per esserci, mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della Nazionale".

