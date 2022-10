Napoli, Juan Jesus scende dal pullman e porta cibo ai clochard di Roma

NAPOLI

Il gesto del difensore, immortalato in un video di un tifoso azzurro, prima di ripartire con la squadra in direzione Napoli

© Getty Images Una vittoria d'oro e un... cuore d'oro. Nel Napoli che vince a Roma continuando la corsa in testa alla classifica della Serie A c'è anche una storia di solidarietà, con protagonista Juan Jesus. Il difensore, sceso dal pullman sociale appena arrivato a Stazione Termini per permettere alla squadra di prendere il treno per far ritorno in Campania dopo l'1-0 ai giallorossi, si è staccato dal cordone di sicurezza per andare a consegnare due buste (probabilmente piene di cibo) da donare ai clochard sistemati all'esterno della struttura ferroviaria.

Un gesto fatto con velocità, semplicità e senza farsi notare, non fosse stato per un video girato da un tifoso - che era lì per festeggiare la squadra - e poi arrivato a Il Mattino. D'altronde il difensore brasiliano non è nuovo a gesti del genere, dallo spiccato significato umanitario. All'inizio del conflitto in Ucraina, per esempio, fu tra i primi calciatori a postare una foto con i bambini ucraini sfollati con il messaggio: "Siamo nel 2022 e dobbiamo ancora gridare il nostro no alla guerra".