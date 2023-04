Napoli, Raspadori: "Delusione Champions alle spalle, pronti per la Juve"

Giacomo Raspadori archivia l'addio ai quarti di Champions League per mano del Milan ed è sicuro che il Napoli si riprenderà immediatamente contro la Juve nel posticipo di Serie A previsto domenica sera allo Stadium: "Dopo l'eliminazione dalla Champions lo spogliatoio ha reagito nel migliore dei modi, una delle nostre qualità di quest'anno è di resettare subito sia i momenti di euforia che di delusione. Dispiace non aver potuto proseguire in quel cammino, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito nel migliore dei modi e di preparare al meglio la partita di domani in campionato".

NAPOLI, RASPADORI SU KVARATSKHELIA: "VUOLE SUPERARSI"

Infine, sul dispiacere di Kvaratskhelia per avere sbagliato il calcio di rigore contro il Milan: "Ha dimostrato, come ognuno di noi, sempre di volersi superare e andare oltre i propri limiti. L'entusiasmo da parte sua c’è come da parte di tutti. Non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo".